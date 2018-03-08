В Праге прошла инаугурация Земана

В Праге прошла инаугурация переизбранного президентом Чешской Республики Милоша Земана

"Клянусь в верности Чешской Республике. Буду исполнять свои обязанности в интересах чешского народа", — произнес президентскую клятву Земан, положа руку на конституцию. Церемония вступления в должность на второй пятилетний срок переизбранного в январе президентом Чешской Республики Милоша Земана состоялась в четверг в Пражском граде. Она прошла на совместном заседании нижней и верхней палат национального парламента во Владиславском зале древней королевской и императорской резиденции. На ней присутствовали представители политической, деловой, научной и культурной элиты страны, высокопоставленные иностранные гости, среди которых был посол РФ в ЧР Александр Змеевский.

Земан впервые был избран главой государства в 2013 году. Символично, что в четверг исполнилось пять лет со дня его вступления в должность. Новый мандат у него истекает 8 марта 2023 года.