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В Праге прошла инаугурация Земана
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В Праге прошла инаугурация переизбранного президентом Чешской Республики Милоша Земана 

ТАСС 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Церемония вступления в должность на второй пятилетний срок переизбранного в январе президентом Чешской Республики Милоша Земана состоялась в четверг в Пражском граде. Она прошла на совместном заседании нижней и верхней палат национального парламента во Владиславском зале древней королевской и императорской резиденции. На ней присутствовали представители политической, деловой, научной и культурной элиты страны, высокопоставленные иностранные гости, среди которых был посол РФ в ЧР Александр Змеевский.
"Клянусь в верности Чешской Республике. Буду исполнять свои обязанности в интересах чешского народа", — произнес президентскую клятву Земан, положа руку на конституцию.
Земан впервые был избран главой государства в 2013 году. Символично, что в четверг исполнилось пять лет со дня его вступления в должность. Новый мандат у него истекает 8 марта 2023 года.
Земан стал третьим, после Вацлава Гавела и Вацлава Клауса, президентом Чешской Республики.
Пражский град информировал, что первый зарубежный визит после инаугурации Милош Земан нанесет в начале апреля в Словакию. Замет он посетит Польшу, Германию, Австрию и Венгрию. В текущем году президент планирует совершить также визит в Израиль.
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