В забастовке в Испании участвуют более 5 млн человек

В забастовке в Испании участвуют более пяти миллионов человек

Во всеобщей феминистической забастовке в Испании , которая приурочена к Международному женскому дню, принимают участие 5,3 миллиона человек, сообщают профсоюзы "Рабочие комиссии" и "Всеобщий союз трудящихся".

Часть бастующих не работают целый день, часть участвуют в "частичной забастовке", чередуя два часа работы и забастовки в течение всего рабочего дня.

В Испании 8 марта проходит всеобщая феминистическая забастовка с требованием реального равноправия женщин и мужчин, по всей стране пройдут митинги. Требования бастующих — равные профессиональные возможности для мужчин и женщин (75% временных контрактов подписаны с женщинами), равная оплата труда (женщины получают на 23% меньше, чем мужчины). Кроме того, женщины чаще становятся жертвами насилия по гендерному признаку (в прошлом году погибли 49 женщин).

Забастовка коснулась общественного транспорта, поезда на некоторых направлениях, а также метро в Мадриде и Барселоне ходят с повышенными интервалами. Отменены занятия на некоторых факультетах университетов. В забастовке активно участвуют женщины-журналисты, которые требуют равных условий отплаты труда, искоренения дискриминации при назначении на руководящие посты и заявляют о недопущении домогательств на работе.

В Испании в четверг пройдут около трехсот митингов протеста, самый крупный ожидается в Мадриде.