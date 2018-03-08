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В забастовке в Испании участвуют более 5 млн человек
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В забастовке в Испании участвуют более пяти миллионов человек 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Во всеобщей феминистической забастовке в Испании, которая приурочена к Международному женскому дню, принимают участие 5,3 миллиона человек, сообщают профсоюзы "Рабочие комиссии" и "Всеобщий союз трудящихся".
Часть бастующих не работают целый день, часть участвуют в "частичной забастовке", чередуя два часа работы и забастовки в течение всего рабочего дня.
В Испании 8 марта проходит всеобщая феминистическая забастовка с требованием реального равноправия женщин и мужчин, по всей стране пройдут митинги. Требования бастующих — равные профессиональные возможности для мужчин и женщин (75% временных контрактов подписаны с женщинами), равная оплата труда (женщины получают на 23% меньше, чем мужчины). Кроме того, женщины чаще становятся жертвами насилия по гендерному признаку (в прошлом году погибли 49 женщин).
Забастовка коснулась общественного транспорта, поезда на некоторых направлениях, а также метро в Мадриде и Барселоне ходят с повышенными интервалами. Отменены занятия на некоторых факультетах университетов. В забастовке активно участвуют женщины-журналисты, которые требуют равных условий отплаты труда, искоренения дискриминации при назначении на руководящие посты и заявляют о недопущении домогательств на работе.
В Испании в четверг пройдут около трехсот митингов протеста, самый крупный ожидается в Мадриде.
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