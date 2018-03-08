Совет ЕС впервые назначил женщину главой Европола

"Моей главной задачей на этом посту станет повышение доверия агентству и повышение результативности его работы. Кроме того, необходимо обеспечить сохранение баланса между операционными потребностями стран-членов и ролью Европола в европейской повестке дня в сфере безопасности", — заявила де Болль после своего назначения. Совет ЕС 8 Марта впервые назначил женщину исполнительным директором Европола. Согласно решению, принятому в четверг на плановом заседании в Брюсселе Советом ЕС по внутренним делам и юстиции, эту должность заняла генеральный комиссар федеральной полиции Бельгии Катрин де Болль.

К исполнению новых обязанностей она приступит 1 мая 2018 года, сменив действующего исполнительного директора Европола Роба Уэйнрайта . Глава Европола назначается на четырехлетний срок.

48-летняя Катрин де Болль — юрист по образованию, была офицером сначала жандармерии, а затем криминальной полиции. Федеральную полицию Бельгии она возглавила в 2012 году, став первой женщиной на этом посту.