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Пост главы МИД Германии займет министр юстиции
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Пост главы МИД Германии займет действующий министр юстиции 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: AP Photo / Michael Sohn
Пост министра иностранных дел Германии займет действующий министр юстиции Хайко Маас, сообщает газета Spiegel со ссылкой на источники.
В четверг глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил в Twitter, что не войдет в новое правительство Германии. На прошлой неделе агентство DPA сообщало, что на пост главы МИД обсуждаются кандидатуры действующего министра юстиции Хайко Мааса, действующего министра труда и социальных вопросов Катарины Барли и вице-президента бундестага Томаса Оппермана.
Ранее немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель.
В конце сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В Берлине 7 февраля участники переговоров представили проект коалиционного соглашения. По предварительным оценкам, правительство может быть сформировано в марте-апреле.
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