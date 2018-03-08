«Россия пытается „дестабилизировать ЕС“

"На нас лежит ответственность — защищать то, что мы смогли построить. И противостоять всем, кто извне нападают на европейскую модель", — добавила министр.

Она также призвала бороться с "демагогией, популизмом и теми, кто хочет покончить с историей успеха" Евросоюза.