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Пучдемон рассказал, ради чего строит республику
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Пучдемон утверждает, что строит республику ради «реального равноправия женщин» 

ТАСС 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Бежавший в Бельгию бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон утверждает, что строит республику ради "реального равноправия женщин". Об этом говорится в документе, который политик распространил в четверг в Twitter.
Заявление "правительства Каталонии в Брюсселе" было сделано по случаю Международного женского дня.
"Испанское государство ограничило наш суверенитет, наш прогресс и наш совместный труд, оспорив закон о реальном равноправии между мужчинами и женщинами", — считает Пучдемон.
По его мнению, по этой причине "большинство каталонцев" решило начать путь к республике. "В том числе ради права всех людей и реального равноправия женщин мы строим республику", — отметил Пучдемон.
Он бежал в Бельгию в конце октября прошлого года. На территории Испании действует ордер на арест политика, которого прокуратура обвиняет в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться выхода Каталонии из состава пиренейского королевства.
В четверг по случаю Международного женского дня по всей Испании проходит забастовка феминистов, которая нацелена на то, чтобы "остановить мир" и потребовать "полного равенства прав и условий жизни". Как ожидается, во многих провинциальных столицах Пиренейского королевства пройдут манифестации и митинги.
По данным опроса общественного мнения, распространенного газетой El País, 82% испанцев считают, что существует достаточно оснований, чтобы устроить акцию против дискриминации, с которой сталкиваются женщины.
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