Пучдемон утверждает, что строит республику ради «реального равноправия женщин»

Бежавший в Бельгию бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон утверждает, что строит республику ради "реального равноправия женщин". Об этом говорится в документе, который политик распространил в четверг в Twitter.

Заявление "правительства Каталонии в Брюсселе " было сделано по случаю Международного женского дня.

"Испанское государство ограничило наш суверенитет, наш прогресс и наш совместный труд, оспорив закон о реальном равноправии между мужчинами и женщинами", — считает Пучдемон.

По его мнению, по этой причине "большинство каталонцев" решило начать путь к республике. "В том числе ради права всех людей и реального равноправия женщин мы строим республику", — отметил Пучдемон.

Он бежал в Бельгию в конце октября прошлого года. На территории Испании действует ордер на арест политика, которого прокуратура обвиняет в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться выхода Каталонии из состава пиренейского королевства.

В четверг по случаю Международного женского дня по всей Испании проходит забастовка феминистов, которая нацелена на то, чтобы "остановить мир" и потребовать "полного равенства прав и условий жизни". Как ожидается, во многих провинциальных столицах Пиренейского королевства пройдут манифестации и митинги.

По данным опроса общественного мнения, распространенного газетой El País, 82% испанцев считают, что существует достаточно оснований, чтобы устроить акцию против дискриминации, с которой сталкиваются женщины.