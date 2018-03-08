Швеция потребовала от Грузии действенных мер для спасения безвизового режима

По сообщению телекомпании «Имеди», главы профильных ведомств Европы в четверг в Брюсселе обсуждают в том числе эту проблему, и министр юстиции и миграции Швеции Морган Юханссон заявил о необходимости неотложного диалога по этому вопросу с Тбилиси.

«Мы уже идентифицировали, граждан четырех стран — Румынии, Литвы, Польши и Грузии, которые находятся в Швеции (с этой целью)», — сказал Морган Юханссон. По его словам, глава МВД Грузии Георгий Гахария на днях посетит Швецию, и разговор пойдет не только о росте численности соискателей убежища из Грузии, но и преступных группировках.

«Хотим активности от властей Грузии против деятельности такого рода. В Швеции подобные преступления (кражи) совершают в основном приезжие, — заявил он. — Я уже встретился с послом Грузии, который проявил очень конструктивный подход. Надеюсь, что на следующей неделе у нас будет плодотворная беседа с министром внутренних дел Грузии, мы договоримся о конкретных мерах с грузинской стороны для более результативного сотрудничества полицейских двух стран».

Что касается соискателей убежища, по словам шведского министра, практически заявки на его получение не удовлетворяются.

«Нужно масштабное вмешательство», — заявил он. По данным той же телекомпании «Имеди», на этот счет в Брюсселе высказался и глава МВД Германии Томас де Мезьер, который отметил, что «безвизовому режиму может угрожать опасность, и надо сделать все возможное, чтобы этого не произошло».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Брюсселе с 8 по 10 марта находится президент Грузии Георгий Маргвелашвили , и во время рабочего визита он также обсудит сложности, связанные с безвизовым перемещением по Европе граждан его страны.