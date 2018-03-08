Швеция потребовала от Грузии действенных мер

Швеция вслед за Германией и Францией высказала претензии Грузии в связи с наплывом нелегалов и криминалов, что может обернуться проблемами для введенного год назад безвизового режима, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По сообщению телекомпании «Имеди», главы профильных ведомств Европы в четверг в Брюсселе обсуждают в том числе эту проблему, и министр юстиции и миграции Швеции Морган Юханссон заявил о необходимости неотложного диалога по этому вопросу с Тбилиси.
По его словам, глава МВД Грузии Георгий Гахария на днях посетит Швецию, и разговор пойдет не только о росте численности соискателей убежища из Грузии, но и преступных группировках.
«Мы уже идентифицировали, граждан четырех стран — Румынии, Литвы, Польши и Грузии, которые находятся в Швеции (с этой целью)», — сказал Морган Юханссон.
«Хотим активности от властей Грузии против деятельности такого рода. В Швеции подобные преступления (кражи) совершают в основном приезжие, — заявил он. — Я уже встретился с послом Грузии, который проявил очень конструктивный подход. Надеюсь, что на следующей неделе у нас будет плодотворная беседа с министром внутренних дел Грузии, мы договоримся о конкретных мерах с грузинской стороны для более результативного сотрудничества полицейских двух стран».
Что касается соискателей убежища, по словам шведского министра, практически заявки на его получение не удовлетворяются.
По данным той же телекомпании «Имеди», на этот счет в Брюсселе высказался и глава МВД Германии Томас де Мезьер, который отметил, что «безвизовому режиму может угрожать опасность, и надо сделать все возможное, чтобы этого не произошло».
«Нужно масштабное вмешательство», — заявил он.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Брюсселе с 8 по 10 марта находится президент Грузии Георгий Маргвелашвили, и во время рабочего визита он также обсудит сложности, связанные с безвизовым перемещением по Европе граждан его страны.
В последнее время данный вопрос приобретает все большую актуальность из-за наплыва в Европу грузинских нелегалов и криминалов. Больше всего претензий высказывает Германия. Кроме того, обеспокоенность выразил и посол Франции в Грузии Паскаль Менье. Правительство Грузии предпринимает экстренные меры для спасения данного режима. По поручению премьер-министра Георгий Квирикашвили в этом активно участвуют МВД, минюст, МИД, проводятся соответствующие информационные кампании.