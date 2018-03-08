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В МВД Великобритании рассказали о состоянии Скрипаля
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В МВД Великобритании рассказали о состоянии Скрипаля и его дочери 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: Reuters
Двое пострадавших после отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери находятся в критическом состоянии, сообщила глава МВД Великобритании Амбер Радд; речь идет об экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии, но британские правоохранители по-прежнему предпочитают имен не называть.
"Оба остаются без сознания в критическом, но стабильном состоянии", — сказала Радд в четверг в парламенте.
Помимо Скрипаля и его дочери пострадал один полицейский, который, как ранее сообщила Радд, находится в сознании.
Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом, не называя имен пострадавших. Однако ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Выступая 6 марта в парламенте, Джонсон подтвердил, что речь идет о Скрипале и его дочери Юлии.
Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.
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