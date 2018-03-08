Обвиняемый в теракте в Лондоне проехал четыре остановки

Обвиняемый в теракте в метро Лондона проехал в поезде четыре остановки

Такие данные, как передает корреспондент РИА Новости, привели в четверг в суде представители обвинения, продемонстрировав анимационный 3D-ролик, полностью восстанавливающий путь злоумышленника перед взрывом.

Пятнадцатого сентября прошлого года в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона прогремел взрыв, в результате которого пострадали 30 человек. Самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный инцидент стал пятым по счету терактом в 2017 году.

Согласно данным следствия, Али перед тем как сесть в метро на конечной станции Wimbledon «зеленой» ветки метро 30 минут провел в общественном туалете. На кадрах с камер видеонаблюдения, которые также были продемонстрированы присяжным, видно, что подозреваемый постоянно держит в руках пластиковый пакет из супермаркета Lidl.

Обвинение утверждает, что Али прошел в середину поезда и поставил пакет с бомбой между ног. Через четыре остановки — не доезжая до станции Parsons Green, где произошел взрыв, — Али вышел из поезда, активировав взрывное устройство. Бомба при этом не сработала на полную мощность. Камеры наблюдения зафиксировали как Али покидает станцию метро Putney Bridge без пакета.

"Записи доказывают, что Али покинул поезд уже без сумки. Это означает, что он оставил ее в вагоне перед тем как выйти на станции Putney Bridge", — сказал во время заседания представитель обвинения.

Дело 18-летнего выходца из Ирака Ахмеда Хассана Мохаммеда Али рассматривается в Центральном уголовном суде Лондона, слушания начались в минувший понедельник и продлятся две недели. В четверг суд заслушал показания свидетелей и пострадавших при происшествии, а также выступление представителей обвинения, восстановивших в видеоролике события перед взрывом.

Одна из свидетелей, выступавшая анонимно и из-за непрозрачной перегородки, рассказала, что видела стоящий на полу пакет и стоящего рядом мужчину. По ее словам, она не обратила на это особого внимания, однако заметила, как мужчина вышел из поезда на станции Putney Bridge. Перед тем, как поезд подъехал на станцию Parsons Green, раздался громкий хлопок. Свидетель рассказала, что увидела огненный шар, почувствовала жар и у нее загорелись волосы.

Другие свидетели также рассказали о хлопке и огненном шаре в вагоне во время взрыва. Все они говорили о том, что сразу же началась паника. Люди покинули вагон быстро благодаря тому, что поезд подъезжал к станции и машинист сразу открыл двери состава.

Али ранее заявил, что невиновен по обоим пунктам обвинения: он обвиняется в попытке убийства и в использовании химического вещества для взрыва с целью убийства. Суд постановил оставить его под стражей.