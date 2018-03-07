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Североевропейские страны отвергли идеи Макрона о реформировании еврозоны
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Североевропейские страны отвергли идеи Макрона о реформировании еврозоны 

Деловая газета «Взгляд» 7 марта 2018
План реформирования ЕС и еврозоны, предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном, встретил неприятие в восьми странах Евросоюза.
После выхода Великобритании из Европейского Союза единство остающихся в нем 27 стран-членов будет «решающей силой», которую следует защищать, говорится в заявлении, подписанном министрами финансов Дании, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Финляндии, Швеции и Эстонии.
Заявление, о котором сообщается в среду, было обнародовано во вторник, 6 марта, в Гааге, сообщает Deutsche Welle.
Также в документе указывается, что дебаты о будущем ЕС должны вестись совместно всеми странами союза, включая те, которые не входят в еврозону.
Страны предложили Макрону не делать «далекоидущих предложений», а сосредоточиться на реформах для усиления экономической стабильности.
Глава Минфина Нидерландов Вопке Хукстра пояснил, что восемь североевропейских стран придерживаются мнения, что «к сильной Европе приведут сильные национальные экономики», и начинать следует на национальном уровне, соблюдая существующие правила.
Напомним, в августе 2017 года Макрон заявил о том, что Франция собирается взять на себя инициативу по реформированию Евросоюза.
Еще будучи кандидатом в президенты Франции, Макрон говорил, что если Евросоюз не будет реформирован, вполне возможна перспектива выхода страны из ЕС.
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