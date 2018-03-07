Североевропейские страны отвергли идеи Макрона о реформировании еврозоны

План реформирования ЕС и еврозоны, предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном, встретил неприятие в восьми странах Евросоюза.

Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Финляндии, Швеции и Эстонии. После выхода Великобритании из Европейского Союза единство остающихся в нем 27 стран-членов будет «решающей силой», которую следует защищать, говорится в заявлении, подписанном министрами финансов Дании

Заявление, о котором сообщается в среду, было обнародовано во вторник, 6 марта, в Гааге , сообщает Deutsche Welle

Также в документе указывается, что дебаты о будущем ЕС должны вестись совместно всеми странами союза, включая те, которые не входят в еврозону.

Страны предложили Макрону не делать «далекоидущих предложений», а сосредоточиться на реформах для усиления экономической стабильности.

Глава Минфина Нидерландов Вопке Хукстра пояснил, что восемь североевропейских стран придерживаются мнения, что «к сильной Европе приведут сильные национальные экономики», и начинать следует на национальном уровне, соблюдая существующие правила.

Напомним, в августе 2017 года Макрон заявил о том, что Франция собирается взять на себя инициативу по реформированию Евросоюза.

Еще будучи кандидатом в президенты Франции, Макрон говорил, что если Евросоюз не будет реформирован, вполне возможна перспектива выхода страны из ЕС.