Во Франции выступают за независимость страны от НАТО

Во Франции выступают за «стратегическую независимость» страны от НАТО

Франции необходимо подтвердить свою стратегическую независимость от НАТО . Такое утверждение содержится в предлагаемой поправке к законопроекту о военном планировании Франции на 2019-2025 годы. Документ был внесён на рассмотрение Национальной ассамблеи Франции. «Везде, где бы НАТО ни осуществляло свои вмешательства, например, в Афганистане или Ливии , всё заканчивалось неописуемым хаосом, сопровождаемым усилением терроризма, миллионами беженцев, разорением городов и исчезновением стран с карты мира», — говорится в документе. Согласно поправке к законопроекту, НАТО развернуло воинственную политику и постоянно уклоняется от соблюдения международного права и резолюций ООН Кроме того, подчёркивается, что согласие бывшего президента Франции Франсуа Олланда на размещение ПРО поставило страну в зависимость от Соединённых Штатов В феврале стало известно о том, что власти Франции планируют увеличить военные расходы республики на 40%.