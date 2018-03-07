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Во Франции выступают за независимость страны от НАТО
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Во Франции выступают за «стратегическую независимость» страны от НАТО 

RT на русском 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Франции необходимо подтвердить свою стратегическую независимость от НАТО. Такое утверждение содержится в предлагаемой поправке к законопроекту о военном планировании Франции на 2019-2025 годы. Документ был внесён на рассмотрение Национальной ассамблеи Франции. «Везде, где бы НАТО ни осуществляло свои вмешательства, например, в Афганистане или Ливии, всё заканчивалось неописуемым хаосом, сопровождаемым усилением терроризма, миллионами беженцев, разорением городов и исчезновением стран с карты мира», — говорится в документе.
Согласно поправке к законопроекту, НАТО развернуло воинственную политику и постоянно уклоняется от соблюдения международного права и резолюций ООН.
Кроме того, подчёркивается, что согласие бывшего президента Франции Франсуа Олланда на размещение ПРО поставило страну в зависимость от Соединённых Штатов.
В феврале стало известно о том, что власти Франции планируют увеличить военные расходы республики на 40%.
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