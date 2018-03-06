Макрон объявил о «разгрузке» тюрем

Во Франции в январе на протяжении двух недель проходили общенациональные акции протеста сотрудников тюрем, требующих усилить меры безопасности в местах заключения

"Приговоры, предусматривающие от одного до шести месяцев лишения свободы, могут отбываться (вне тюрьмы) под контролем электронных устройств", — говорится в заявлении, приведенном в Twitter президента. Макрон также объявил, что наказания сроком менее одного месяца будут вообще отменены ввиду их неэффективности.

Во вторник президент выступил со своими предложениями в Национальной школе тюремной администрации в Ажене (департамент Ло и Гаронна). По мнению Макрона, одной из причин конфликтов между заключенными и случаев насилия по отношению к надзирателям является перенаселенность тюрем.