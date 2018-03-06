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Макрон объявил о «разгрузке» тюрем
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Макрон объявил о пенитенциарной реформе и «разгрузке» тюрем 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о пенитенциарной реформе, в рамках которой осужденные на срок менее шести месяцев будут отбывать наказание вне тюрьмы.
Во Франции в январе на протяжении двух недель проходили общенациональные акции протеста сотрудников тюрем, требующих усилить меры безопасности в местах заключения
Во вторник президент выступил со своими предложениями в Национальной школе тюремной администрации в Ажене (департамент Ло и Гаронна). По мнению Макрона, одной из причин конфликтов между заключенными и случаев насилия по отношению к надзирателям является перенаселенность тюрем.
"Приговоры, предусматривающие от одного до шести месяцев лишения свободы, могут отбываться (вне тюрьмы) под контролем электронных устройств", — говорится в заявлении, приведенном в Twitter президента. Макрон также объявил, что наказания сроком менее одного месяца будут вообще отменены ввиду их неэффективности.
Акции протеста вспыхнули после нападения на надзирателей тюрьмы во французской коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) 11 января. Они получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году. На фоне продолжавшихся акций протеста в различных регионах Франции произошли еще несколько нападений заключенных на сотрудников тюрем.
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