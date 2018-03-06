В Германии из-за письма с порошком есть пострадавшие, сообщает полиция

Письмо с порошком зеленоватого цвета пришло в районный суд немецкого города Ринтельн в земле Нижняя Саксония, пять сотрудников почувствовали недомогание после того, как письмо было распечатано, сообщила полиция.

Инцидент произошел во вторник в первой половине дня. Как отмечается в пресс-релизе полиции, сотрудники незамедлительно уведомили правоохранителей о произошедшем. На место происшествия прибыли несколько пожарных бригад и машин скорой помощи. Здание суда эвакуировали и провели работы по обеззараживанию помещения.

Пятерым пострадавшим, пожаловавшимся на удушье и паническое состояние, была оказана медицинская помощь, врачи также осмотрели остальных сотрудников, находившихся в здании.

Какое вещество находилось в конверте, до сих пор неизвестно. Специалисты управления уголовной полиции взяли пробы вещества, в настоящее время их исследуют в мобильной лаборатории.