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В Германии из-за письма с порошком есть пострадавшие
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В Германии из-за письма с порошком есть пострадавшие, сообщает полиция 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: Reuters
Письмо с порошком зеленоватого цвета пришло в районный суд немецкого города Ринтельн в земле Нижняя Саксония, пять сотрудников почувствовали недомогание после того, как письмо было распечатано, сообщила полиция.
Инцидент произошел во вторник в первой половине дня. Как отмечается в пресс-релизе полиции, сотрудники незамедлительно уведомили правоохранителей о произошедшем. На место происшествия прибыли несколько пожарных бригад и машин скорой помощи. Здание суда эвакуировали и провели работы по обеззараживанию помещения.
Пятерым пострадавшим, пожаловавшимся на удушье и паническое состояние, была оказана медицинская помощь, врачи также осмотрели остальных сотрудников, находившихся в здании.
Какое вещество находилось в конверте, до сих пор неизвестно. Специалисты управления уголовной полиции взяли пробы вещества, в настоящее время их исследуют в мобильной лаборатории.
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