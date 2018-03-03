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Германия планирует дать ответ на налоговую политику США
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Меркель рассказала об ответных мерах Германии на налоговую политику США 

РИА Новости 3 марта 2018
Фото: РИА Новости
Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена активно следить за налоговой политикой США с точки зрения поддержки конкурентоспособности немецких предприятий, в качестве ответного шага будет усилено сотрудничество с Францией по программе "Единый налог для предприятий".
"Это означает, что если мы обдумываем, как нам развивать общую шкалу налогообложения для предприятий Франции и Германии, то также будет учтена ситуация, которые мы сейчас видим в Америке", — сказала Меркель, соответствующее видео размещено на сайте правительства ФРГ.
Она добавила, что до конца текущего года рассчитывает на "некоторый прогресс в реализации программы".
В декабре президент США Дональд Трамп подписал закон о налоговой реформе, ключевое нововведение которой — снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Главной задачей реформы является возврат инвестиций непосредственно в американскую экономику, которые были ограничены ввиду высоких налогов для корпораций, предпочитавших из-за этого вложения в более конкурентные зарубежные рынки. Также Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — 10%.
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