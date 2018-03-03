Германия планирует дать ответ на налоговую политику США

Меркель рассказала об ответных мерах Германии на налоговую политику США

"Это означает, что если мы обдумываем, как нам развивать общую шкалу налогообложения для предприятий Франции и Германии, то также будет учтена ситуация, которые мы сейчас видим в Америке", — сказала Меркель, соответствующее видео размещено на сайте правительства ФРГ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена активно следить за налоговой политикой США с точки зрения поддержки конкурентоспособности немецких предприятий, в качестве ответного шага будет усилено сотрудничество с Францией по программе "Единый налог для предприятий".

Она добавила, что до конца текущего года рассчитывает на "некоторый прогресс в реализации программы".