В Польше более 60 человек погибли из-за холодов

"За минувшие сутки от переохлаждения погибли еще два человека", — говорится в сообщении. Более 60 человек погибли в Польше с начала морозного периода, сообщает правительственный центр безопасности.

В общей сложности с ноября от переохлаждения в Польше погибли 63 человека.

При этом только за неделю, начиная с 23 февраля, от холода погибли 25 человек.

В последние дни в Польше установилась самая морозная погода за всю зиму. Температура воздуха днем в большинстве регионов не поднимается выше минус десяти градусов по шкале Цельсия.