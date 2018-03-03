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В Польше более 60 человек погибли из-за холодов
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В Польше более 60 человек погибли из-за холодов 

РИА Новости 3 марта 2018
Фото: АР
Более 60 человек погибли в Польше с начала морозного периода, сообщает правительственный центр безопасности.
"За минувшие сутки от переохлаждения погибли еще два человека", — говорится в сообщении.
В общей сложности с ноября от переохлаждения в Польше погибли 63 человека.
При этом только за неделю, начиная с 23 февраля, от холода погибли 25 человек.
В последние дни в Польше установилась самая морозная погода за всю зиму. Температура воздуха днем в большинстве регионов не поднимается выше минус десяти градусов по шкале Цельсия.
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