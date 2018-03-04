Меркель возвращается: что это значит для России

Немецкие социал-демократы согласились на коалицию с партией канцлера

Члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) согласились создать коалицию с победившим на парламентских выборах альянсом ХДС/ХСС, во главе которого стоит канцлер Ангела Меркель . Таким образом, новая коалиция большинства может приступить к формированию правительства. Эксперты отмечают, что, несмотря на достигнутое соглашение, политические курсы СДПГ и ХДС/ХСС совпадают далеко не полностью. О том, как Меркель будет разрешать возникающие противоречия и каковы перспективы российско-германских отношений — в материале RT. Воскресным утром, 4 марта, стали известны результаты голосования членов Социал-демократической партии Германии по вопросу вступления в так называемую «большую коалицию» с альянсом Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

«Я поздравляю СДПГ с этим убедительным результатом и рада продолжить совместную работу на благо нашей страны», — приводятся слова Меркель в Twitter-аккаунте партии ХДС. «За» проголосовали 66,02% рядовых членов СДПГ. Всего в голосовании участвовали почти 380 тысяч представителей социал-демократов, учитывая, что число членов партии насчитывает свыше 463 тысяч. Голосование проходило по почте с 20 февраля по 2 марта.

Вопрос формирования коалиции тянется ещё с 24 сентября 2017 года, когда в Германии состоялись парламентские выборы. Победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС, набравший 32,9%, в активе социал-демократов — 20,5%. При этом обе партии потеряли места в парламенте по сравнению с предыдущими федеральными выборами в 2013 году.

После оглашения итогов консерваторы приступили к поиску вариантов по созданию парламентского большинства. Стартовым выбором стал диалог с либеральной Свободной демократической партией (СвДП) и левой Партией зелёных. Однако переговоры о создании так называемой коалиции «Ямайка» не увенчались успехом. 19 ноября длившиеся почти два месяца переговоры подошли к концу. Меркель назвала этот день «историческим для Германии».

Потерпев неудачу, ХДС/ХСС и Меркель вернулись к переговорам с Социал-демократической партии Германии, с которой уже дважды формировала коалицию в 2005—2009 годах и 2013—2017 годах. 7 февраля партиями был согласован текст коалиционного соглашения, окончательное подписание которого зависело от голосования членов СДПГ.

Всё это время в немецких и европейских СМИ появлялись сообщения о возможном уходе Меркель с поста канцлера ФРГ. Своего пика критика в адрес Меркель достигла в феврале, когда к негативному мнению общественности присоединились её сопартийцы, недовольные как коалиционным соглашением с СДПГ, так и отсутствием обновлений в политической жизни Германии. «Германия сворачивает вправо»

«От Меркель ждать изменений не стоит, но она будет пытаться удержать СДПГ в коалиции. Партия социал-демократов, конечно, будет находиться под давлением собственных членов, которые будут призывать избрать более «левый» курс, найти более близкое лицо для партии, для рабочих и простых людей. Думаю, социал-демократы будут пытаться повернуть всё правительство в левую сторону», — заявил он. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с RT подчеркнул, что не стоит ожидать изменения курса в политике правительства «большой коалиции». Связано это с тем, что Ангела Меркель считает, что проводимый ей курс является верным.

«Германия поворачивается в сторону «правых», как почти все европейские страны, там идёт резкий поворот избирателей в этом направлении. «АдГ» — вторая по мощности партия в стране. Если бы подобное кто-то сказал три года назад, то его бы отправили в сумасшедший дом, а сегодня это так», — пояснил эксперт. При этом, по его словам, Меркель будет идти навстречу этим шагам, однако «интрига» в том, как поведёт себя руководимая ей партия ХДС, которая может избрать небольшой уклон в «правую» сторону для завоевания обратно тех избирателей, которые ушли к ультраправой партии «Альтернатива для Германии».

Между тем Рар выразил удивление итогами голосования членов СДПГ. «Мне казалось, что цифры будут 51 к 49 или они вовсе откажутся от коалиции», — добавил он. По его мнению, полученные результаты говорят о том, что даже молодых членов партии можно усмирить и дисциплинировать. «Меркель вернулась как политический тяжеловес»

«Меркель по-прежнему политический лидер Германии, который будет во многом определять выполнение положений коалиционного договора. Она возвращается политическим тяжеловесом во внутреннюю и мировую политику. Тогда как социал-демократам предстоит дальше консолидировать свои силы, избрать лидера партии, найти общий знаменатель для объединения, как это уже сделали в ХДС», — заявил он. В свою очередь, заместитель директора по научной работе Института Европы РАН , руководитель Центра германских исследований Владислав Белов пояснил RT, что формирование «большой коалиции» стало очередным показателем высокого политического уровня Ангелы Меркель, которая сумела ответить всем своим критикам.

«Россия определяется в качестве долгосрочного партнёра, имеющего большой потенциал в области экономики и общественно-гражданского сотрудничества. Упоминается идея Путина по созданию единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, все дискуссионные площадки, включая Петербургский диалог, поэтому понятно, что наши отношения, отягощённые санкционным режимом будут развиваться дальше», — подчеркнул Белов. По его мнению, в отношении России кардинальных изменений не будет. Раздел программы, посвящённый нашей стране, эксперт назвал позитивным, за исключением традиционной критики в отношении ситуации на востоке Украины и Минских соглашений.

При этом Рар высказал иную точку зрения, говоря об отношениях с Россией, отметив, что этот вопрос не будет приоритетным для коалиционного правительства. Меркель займётся восстановлением отношений с США и укреплением Европы.

«Стабильное правительство нестабильной Германии» «Если в правительстве не будет Зигмара Габриэля (действующий глава МИД ), то я не вижу ни одного политика, который бы выступал за нормализацию отношений с Россией, особенно после речи Путина (обращение к Федеральному собранию), так как реакция была негативная в Германии», — сказал он.

7 февраля члены Христианско-демократического союза, Христианского социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии (СДПГ) достигли согласия по формированию коалиционного правительства Германии.

Минтруде. Согласно документу, ХДС и СДПГ получат по шесть министерских постов в правительстве, ещё три отойдут ХСС. В частности, социал-демократы получат посты в министерстве иностранных дел, Минфине

При этом в феврале глава Социал-демократической партии Мартин Шульц заявил об отказе от должности главы МИД в коалиционном правительстве, а спустя несколько дней и вовсе покинул пост председателя СДПГ. Временно исполняющим обязанности председателя партии стал Олаф Шольц , бургомистр Гамбурга.

«Ни тот, ни другой не пользуются популярностью, партия требует обновления, новых механизмов избрания своего председателя, новых прорывных положений, которые способные поднять её фактически с колен», — подчеркнул Белов. Как отметил эксперт Владислав Белов, в СДПГ наблюдается «полный развал и шатание, партия находится в раздрае». Рядовым членам социал-демократов не нравится механизм избрания председателя организации, согласно которому придётся выбирать из экс-министра труда Андреа Налес и временно исполняющего обязанности председателя Олафа Шольца.

В ХДС таких проблем нет. Согласно данным Deutche Welle, партия Меркель определилась с кандидатами на министерские посты в новом правительстве.

Так, один из главных критиков канцлера ФРГ Йенс Шпан станет главой Минздрава , пост министра экономики достанется Петеру Альтмайеру, который в настоящее время является главой ведомства федерального канцлера. Главой министерства образования и научных исследований станет Аня Карличек, тогда как Юлия Клёкнер возглавит министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии.

Зал заседаний парламента Германии AFP © STEFFI LOOS