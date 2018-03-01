Пучдемон отказался от руководства Каталонией

"Возможно, Жорди больше, чем кто бы то ни было представляет ценности "Вместе за Каталонию" (коалиция, возглавляемая Пучдемоном). Это мирный человек. Это человек, несправедливо заключенный в тюрьме", — заявил Пучдемон. Экс-глава женералитета Карлес Пучдемон отказывается от руководства правительством Каталонии в пользу находящегося в тюрьме политика Жорди Санчеса , передает РИА "Новости"

По его словам, в "ближайшие дни" он соберет членов каталонского парламента на "торжественное собрание, чтобы начать новый этап и учредить Совет Республики, который поведет по пути к реальной независимости".

Ранее Конституционный суд Испании постановил, что Карлес Пучдемон может вновь занять должность главы регионального правительства, лишь присутствуя лично в региональном парламенте.