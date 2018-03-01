Член правления Банка Литвы: Brexit поможет стране стать глобальным центром финтеха

Brexit может помочь Литве стать глобальным центром финтеха за счет привлечения британских компаний, создающих дочерние предприятия в ЕС . Об этом сообщил член правления Банка Литвы Мариус Юргилась в интервью изданию Business Insider, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

«Мы не говорим, что мы будем привлекать топ-компании из центрального финтех-города, которым всегда был и останется Лондон, в новый быстро развивающийся финансовый сектор, — сказал Юргилас. — Но есть огромный поток компаний, которые хотят хэджировать риск Brexit, и и мы хотим этим воспользоваться».