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Член правления Банка Литвы: Brexit поможет стране стать глобальным центром финтеха
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Член правления Банка Литвы: Brexit поможет стране стать глобальным центром финтеха 

Банки.ру 1 марта 2018
Brexit может помочь Литве стать глобальным центром финтеха за счет привлечения британских компаний, создающих дочерние предприятия в ЕС. Об этом сообщил член правления Банка Литвы Мариус Юргилась в интервью изданию Business Insider, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
«Мы не говорим, что мы будем привлекать топ-компании из центрального финтех-города, которым всегда был и останется Лондон, в новый быстро развивающийся финансовый сектор, — сказал Юргилас. — Но есть огромный поток компаний, которые хотят хэджировать риск Brexit, и и мы хотим этим воспользоваться».
Эксперты сомневаются в способности Литвы стать новым финтех-центром Европы, так как в стране не сильно развиты финансовые услуги, в отличие от Парижа и Амстердама.
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