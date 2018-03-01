Раскрыты сведения о тайной попытке убийства Елизаветы II

Ведомство подтвердило, что 14 октября 1981 года на тот момент 17-летний Кристофер Джон Льюис совершил неудачную попытку убить монарха во время ее визита в страну. При этом изначально эту информацию пытались скрыть.

Так, документ от ноября того же года сообщал о возможном применении оружия неподалеку от Елизаветы II. В то же время в нем отмечалась «высокая вероятность того, что оно не было направлено в сторону королевы или ее окружения». СМИ списывали dscnhtks на запуск фейерверков. Лишь в 1997-м в материалах NZSIS было сказано: «Льюис действительно изначально собирался убить королеву, однако у него не было подходящей для выстрела позиции и достаточно мощной для дальней стрельбы винтовки».

После неудачного покушения Льюису предъявили обвинения в незаконном владении оружием и стрельбе. До этого он вместе с подельниками уже был обвинен в кражах со взломом и вооруженном ограблении. В итоге в тюрьме мужчина пробыл до 1995 года, однако даже после выхода оставался под наблюдением. Через два года он совершил суицид, пока ожидал суда за убийство женщины и похищение ее ребенка.