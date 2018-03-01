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Раскрыты сведения о тайной попытке убийства Елизаветы II
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Раскрыты сведения о тайной попытке убийства Елизаветы II 

Lenta.ru 1 марта 2018
Фото: Reuters
Подросток пытался убить британскую королеву Елизавету II почти 40 лет назад. Об этом свидетельствуют рассекреченные данные Службы безопасности и разведки Новой Зеландии (NZSIS), сообщает Sky News.
Ведомство подтвердило, что 14 октября 1981 года на тот момент 17-летний Кристофер Джон Льюис совершил неудачную попытку убить монарха во время ее визита в страну. При этом изначально эту информацию пытались скрыть.
Так, документ от ноября того же года сообщал о возможном применении оружия неподалеку от Елизаветы II. В то же время в нем отмечалась «высокая вероятность того, что оно не было направлено в сторону королевы или ее окружения». СМИ списывали dscnhtks на запуск фейерверков. Лишь в 1997-м в материалах NZSIS было сказано: «Льюис действительно изначально собирался убить королеву, однако у него не было подходящей для выстрела позиции и достаточно мощной для дальней стрельбы винтовки».
После неудачного покушения Льюису предъявили обвинения в незаконном владении оружием и стрельбе. До этого он вместе с подельниками уже был обвинен в кражах со взломом и вооруженном ограблении. В итоге в тюрьме мужчина пробыл до 1995 года, однако даже после выхода оставался под наблюдением. Через два года он совершил суицид, пока ожидал суда за убийство женщины и похищение ее ребенка.
Елизавета Александра Мария Виндзор родилась 21 апреля 1926 года и взошла на престол в 1953 году. Она пребывает на троне дольше всех ныне живущих монархов мира. Кроме того, ей удалось побить рекорд по продолжительности правления в Великобритании, поставленный королевой Викторией.
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