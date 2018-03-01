ЕП поддержал введение санкций в отношении Польши

Европарламент (ЕП) поддержал решение Еврокомиссии запустить санкционную процедуру против Польши за нарушение европейских принципов в национальной судебной реформе.

За такое решение проголосовало большинство депутатов на сессии ЕП в Брюсселе , сообщает ТАСС

Отмечается, что последствием этой процедуры может стать лишение Польши права голоса в Совете ЕС , что произойдет впервые в истории Европейского союза

Напомним, в декабре 2017 года президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорные законы о судебной реформе, несмотря на начатую Еврокомиссией санкционную процедуру.

До этого Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру — Польшу обвиняют в нарушении фундаментального принципа независимости суда из-за судебной реформы.

В ноябре процедуру введения санкций рекомендовал начать Европарламент — тогда парламентарии выразили беспокойство утвержденной польским Сеймом судебной реформой.

Комитету ЕП по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам тогда было поручено подготовить документы для реализации седьмой статьи договора о ЕС, которая и подразумевает ведение санкций.