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ЕП поддержал введение санкций в отношении Польши
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ЕП поддержал введение санкций в отношении Польши 

Деловая газета «Взгляд» 1 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Европарламент (ЕП) поддержал решение Еврокомиссии запустить санкционную процедуру против Польши за нарушение европейских принципов в национальной судебной реформе.
За такое решение проголосовало большинство депутатов на сессии ЕП в Брюсселе, сообщает ТАСС.
Отмечается, что последствием этой процедуры может стать лишение Польши права голоса в Совете ЕС, что произойдет впервые в истории Европейского союза.
Напомним, в декабре 2017 года президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорные законы о судебной реформе, несмотря на начатую Еврокомиссией санкционную процедуру.
До этого Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру — Польшу обвиняют в нарушении фундаментального принципа независимости суда из-за судебной реформы.
В ноябре процедуру введения санкций рекомендовал начать Европарламент — тогда парламентарии выразили беспокойство утвержденной польским Сеймом судебной реформой.
Комитету ЕП по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам тогда было поручено подготовить документы для реализации седьмой статьи договора о ЕС, которая и подразумевает ведение санкций.
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