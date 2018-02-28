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Опубликован проект текста соглашения по Brexit
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Опубликован проект текста соглашения по Brexit 

Деловая газета «Взгляд» 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия в среду опубликовала первый проект текста соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза, который подготовлен по итогам первого этапа переговоров Брюсселя и Лондона.
Документ суммирует итоги завершившегося в декабре этапа переговоров, включает в себя гарантии прав выходцев из стран Евросоюза в Великобритании и наоборот, а также открытый статус границы между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, прописана необходимость финансовых выплат Лондона после Brexit, передает ТАСС.
Это первое соглашение о выходе государства из ЕС в истории.
Между тем, главный переговорщик со стороны ЕС по Brexit, член Еврокомиссии Мишель Барнье заявил, что есть много расхождений относительно переходного периода после выхода Британии из блока, передает РИА «Новости».
«Технические переговоры на этой неделе подтверждают, что остаются важные расхождения, слишком много расхождений по множеству пунктов», — сказал он.
Ранее неоднократно сообщалось о сложности переговоров по Brexit. Как сообщали в конце января СМИ, Британия в частности не согласилась с требованием исполнять законы ЕС после Brexit.
Напомним, Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года.
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