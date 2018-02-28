Ещё
Канцлер Австрии назвал условия для снятия санкций с РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канцлер Австрии назвал условия для снятия санкций ЕС с России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: EPA
Европейский союз рассмотрит возможность снятия некоторых санкций с России в случае существенного прогресса в реализации Минских соглашений. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
«Если мы увидим существенный прогресс в выполнении Минских соглашений, то рассмотрим возможность снятия некоторых санкций ЕС», — цитирует Интерфакс Курца.
По его словам, Австрия намерена способствовать урегулированию ситуации на Украине.
«Несмотря на то, что мы поддерживаем санкции ЕС в отношении России, мы хотим оказать помощь в поиске мирного решения кризиса в Украине и вокруг неё посредством выполнения Минских соглашений. В этой связи нам необходимо создать положительные стимулы, как предлагал бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер», — добавил канцлер.
Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль отметил, что ЕС может начать поэтапно снимать санкции с России, если будет реализована идея ввода миссии ООН в Донбасс.
В середине января Курц заявил, что считает целесообразной постепенную отмену санкций в отношении российской стороны.
Москва неоднократно заявляла, что Россия не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании сложившейся ситуации.
RT на русском: последние новости
В Белом доме заявили, что Макрон посетит США 24 апреля МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за поджога офиса Союза венгров в Ужгороде В Италии 17 человек госпитализированы из-за пожара на дискотеке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ рассказали о судьбе Медведева617
Русские начали наказывать Запад за русофобию819
Пока вы спали: «Убойные закупки» для ЧМ-201841
Пышная красотка взбаламутила соцсети23
Тест: Сможете ли вы выжить в лесу на морозе?9
Видео
01:04
Раскрыт мотив казанского стрелка
Происшествия Криминал
Слон напал на мужчину в Индии
Происшествия
01:04
Устроивший бойню в Казани застрелился
Происшествия
00:29
Голый дебошир бегал по салону самолета
Происшествия
04:34
Мужа Пелагеи застали в объятиях незнакомой брюнетки
Шоу-бизнес
00:40
Преступники бросили жертву в сумке на льду Ангары
Криминал Происшествия
03:29
Розенбаума выгнали из зала за непристойную песню
Шоу-бизнес
01:47
В первых числах марта в России потеплеет
Погода Новости Москвы
04:01
Неаполь покрыло снегом впервые за более чем 60 лет
Погода В мире
01:47
Стало известно о погоде в Москве в среду
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение