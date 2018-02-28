Канцлер Австрии назвал условия для снятия санкций с РФ

Канцлер Австрии назвал условия для снятия санкций ЕС с России

Европейский союз рассмотрит возможность снятия некоторых санкций с России в случае существенного прогресса в реализации Минских соглашений. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц

«Если мы увидим существенный прогресс в выполнении Минских соглашений, то рассмотрим возможность снятия некоторых санкций ЕС», — цитирует Интерфакс Курца.

«Несмотря на то, что мы поддерживаем санкции ЕС в отношении России, мы хотим оказать помощь в поиске мирного решения кризиса в Украине и вокруг неё посредством выполнения Минских соглашений. В этой связи нам необходимо создать положительные стимулы, как предлагал бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер», — добавил канцлер. По его словам, Австрия намерена способствовать урегулированию ситуации на Украине.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль отметил, что ЕС может начать поэтапно снимать санкции с России, если будет реализована идея ввода миссии ООН в Донбасс.

В середине января Курц заявил, что считает целесообразной постепенную отмену санкций в отношении российской стороны.

Москва неоднократно заявляла, что Россия не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании сложившейся ситуации.