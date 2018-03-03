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Британия не будет строить «полноценную границу» с Ирландией
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Британия не будет строить «полноценную границу» с Ирландией, заявила Мэй 

РИА Новости 3 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Премьер Британии Тереза Мэй подтвердила отказ от намерения создавать полноценную границу между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit, а также пообещала обеспечить такой таможенный режим с ЕС, который не привел бы к проблемам в торговле.
Как говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя премьера, Мэй провела телефонный разговор с первым министром Уэльса Каруином Джонсом и рассказала ему о своем видении соглашения с ЕС о Brexit, которое изложила накануне в большой речи.
"Говоря о вчерашней речи, премьер заявила о намерении выстроить экономическое сотрудничество между Британией и ЕС. Помимо пяти (предложенных в речи) положений…, она заявила, что будет настаивать на таких таможенных соглашениях, которые не привели бы к проблемам в торговле с нашими европейскими соседями. Также на заверила, что между Ирландией и Северной Ирландией не будет "жесткой" границы", — говорится в сообщении.
Мэй подтвердила, что правительство намерено провести очередную министерскую встречу с представителями руководства Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 14 марта. На встрече будет обсуждаться прогресс, достигнутый на переговорах с ЕС о Brexit.
В пятницу Мэй в большой речи рассказала о том, каким Лондон видит будущую торговую сделку с ЕС. В частности, Великобритания рассчитывает договориться о сохранении членства в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA), а также в Европейском химическом агентстве (ECHA). При этом Британия по-прежнему намерена покинуть единый европейский рынок и Европейский таможенный союз.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.
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