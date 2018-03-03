Британия не будет строить «полноценную границу» с Ирландией, заявила Мэй

Премьер Британии Тереза Мэй подтвердила отказ от намерения создавать полноценную границу между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit, а также пообещала обеспечить такой таможенный режим с ЕС , который не привел бы к проблемам в торговле.

"Говоря о вчерашней речи, премьер заявила о намерении выстроить экономическое сотрудничество между Британией и ЕС. Помимо пяти (предложенных в речи) положений…, она заявила, что будет настаивать на таких таможенных соглашениях, которые не привели бы к проблемам в торговле с нашими европейскими соседями. Также на заверила, что между Ирландией и Северной Ирландией не будет "жесткой" границы", — говорится в сообщении. Как говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя премьера, Мэй провела телефонный разговор с первым министром Уэльса Каруином Джонсом и рассказала ему о своем видении соглашения с ЕС о Brexit, которое изложила накануне в большой речи.

Мэй подтвердила, что правительство намерено провести очередную министерскую встречу с представителями руководства Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 14 марта. На встрече будет обсуждаться прогресс, достигнутый на переговорах с ЕС о Brexit.

В пятницу Мэй в большой речи рассказала о том, каким Лондон видит будущую торговую сделку с ЕС. В частности, Великобритания рассчитывает договориться о сохранении членства в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA), а также в Европейском химическом агентстве (ECHA). При этом Британия по-прежнему намерена покинуть единый европейский рынок и Европейский таможенный союз.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.