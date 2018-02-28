В Македонии выбрали четыре новых названия для страны

Власти Македонии выбрали четыре новых названия для страны

Власти Македонии рассматривают четыре варианта нового названия для страны, заявил премьер-министр Зоран Заев. Это Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардарская Македония и Республика Македония ( Скопье ).

Окончательное решение должен принять народ. Общенациональный референдум по вопросу переименования страны должен пройти в этом году. Власти надеются, что плебесцит получится провести до лета, чтобы успеть ко встрече лидеров ЕС , намеченной на июнь, и к саммиту стран НАТО

Македония стала искать для себя новое название из-за того, что Афины, считающюе что Македония на свете существует только одна и она расположена в северной части Греции , блокируют вступление "ненастоящей", по их мнению, Македонии в Евросоюз и НАТО.

Как заявил Заев, греческая сторона в курсе новых вариантов названий и не возражает против них.