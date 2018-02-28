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В Македонии выбрали четыре новых названия для страны
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Власти Македонии выбрали четыре новых названия для страны 

Российская Газета 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Власти Македонии рассматривают четыре варианта нового названия для страны, заявил премьер-министр Зоран Заев. Это Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардарская Македония и Республика Македония (Скопье).
Окончательное решение должен принять народ. Общенациональный референдум по вопросу переименования страны должен пройти в этом году. Власти надеются, что плебесцит получится провести до лета, чтобы успеть ко встрече лидеров ЕС, намеченной на июнь, и к саммиту стран НАТО.
Македония стала искать для себя новое название из-за того, что Афины, считающюе что Македония на свете существует только одна и она расположена в северной части Греции, блокируют вступление "ненастоящей", по их мнению, Македонии в Евросоюз и НАТО.
Как заявил Заев, греческая сторона в курсе новых вариантов названий и не возражает против них.
Также македонцам, чтобы присоединиться к ЕС и НАТО, придется переименовать столичный аэропорт, который сейчас носит имя великого полководца, а станет просто "Международным аэропортом Скопье". Шоссе Александра Македонского превратится в магистраль "Дружба". Придется ли переименовывать улицу Филиппа II (отца Александра Македонского), проходящую через центр Скопье, пока неясно.
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