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МИД Венгрии вызвал посла Украины
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МИД Венгрии вызвал посла Украины 

Деловая газета «Взгляд» 27 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Во вторник, 28 февраля, МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште в связи с очередным нападением на офис Венгерской культурной ассоциации в украинском Ужгороде, сообщают венгерские СМИ.
Как заявил в интервью телеканалу M1 глава МИД Венгрии Петер Сийярто, на Украине поднимают голову «экстремистские политические силы», угрожающие живущим в Закарпатье венграм, передает «Интерфакс».
Также министр добавил, что вызвал в связи с этим в МИД чрезвычайного и полномочного посла Украины в Венгрии Любовь Непоп.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин осудил поджог здания Центра венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде, назвав его провокацией. В начале февраля в здание, где находится венгерская община Закарпаться, бросили бутылку с зажигательной смесью. Власти Украины обвинили в этом ополченцев Донбасса.
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