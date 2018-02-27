МИД Венгрии вызвал посла Украины 

Во вторник, 28 февраля, МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште в связи с очередным нападением на офис Венгерской культурной ассоциации в украинском Ужгороде, сообщают венгерские СМИ.
Как заявил в интервью телеканалу M1 глава МИД Венгрии Петер Сийярто, на Украине поднимают голову «экстремистские политические силы», угрожающие живущим в Закарпатье венграм, передает «Интерфакс».
Также министр добавил, что вызвал в связи с этим в МИД чрезвычайного и полномочного посла Украины в Венгрии Любовь Непоп.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин осудил поджог здания Центра венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде, назвав его провокацией. В начале февраля в здание, где находится венгерская община Закарпаться, бросили бутылку с зажигательной смесью. Власти Украины обвинили в этом ополченцев Донбасса.