Макрон совершит государственный визит в США 24 апреля

Президент Франции совершит государственный визит в США 24 апреля

"Я рада официально объявить первый государственный визит для администрации Трампа. Президент и первая леди [Меланья Трамп] примут президента Франции и госпожу Макрон в Белом доме 24 апреля", — сказала она. Президент США Дональд Трамп 24 апреля примет в Белом доме своего французского коллегу Эмманюэля Макрона, который посетит страну с государственным визитом. Об этом в понедельник на регулярном брифинге журналистам сообщила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс

По словам Сандерс, этот визит будет способствовать сотрудничеству двух стран по экономическим и глобальным вопросам, это также "укрепит дружбу между двумя странами".