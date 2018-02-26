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Макрон совершит государственный визит в США 24 апреля
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Президент Франции совершит государственный визит в США 24 апреля 

ТАСС 26 февраля 2018
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп 24 апреля примет в Белом доме своего французского коллегу Эмманюэля Макрона, который посетит страну с государственным визитом. Об этом в понедельник на регулярном брифинге журналистам сообщила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.
"Я рада официально объявить первый государственный визит для администрации Трампа. Президент и первая леди [Меланья Трамп] примут президента Франции и госпожу Макрон в Белом доме 24 апреля", — сказала она.
По словам Сандерс, этот визит будет способствовать сотрудничеству двух стран по экономическим и глобальным вопросам, это также "укрепит дружбу между двумя странами".
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