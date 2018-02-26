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Британия собралась стать чистым экспортером нефти
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Британия собралась стать чистым экспортером нефти 

Деловая газета «Взгляд» 26 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Великобритания собирается вернуться в список стран, являющихся чистыми экспортерами нефти, спустя 14 лет; это один из ключевых критериев для присоединения к ОПЕК, сообщают СМИ.
Этой цели помогут несколько новых проектов Британии в Северном море. Благодаря их вводу в строй в 2018 году Британии удастся поднять добычу нефти выше 1 млн баррелей в день. Таким образом, экспорт нефти скоро сможет обогнать импорт, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
«Очевидно, что Великобритания вернется в список нетто-экспортеров (чистых экспортеров, когда объем экспорта превышает объем импорта) нефти», — заявили в аналитической компании JBC Energy GmbH.
Это один из главных критериев вступления стран в ОПЕК.
В 2017 году Великобритания добывала в среднем 914 тыс. баррелей сырой нефти в день.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что реакция американской экономики на цены на нефть кардинально поменялась: если раньше дорогое черное золото только мешало экономике США, то теперь чем выше стоимость нефти, тем лучше для Америки.
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