Россияне хотели проникнуть в Польшу после 16 попыток въезда

Россияне попытались незаконно проникнуть в Польшу после 16 неудачных попыток въезда

"В ходе первичного разбирательства установлено, что россияне в течение февраля этого года 16 раз неудачно пытались легально выехать в Польшу. После последней безуспешной попытки приняли решение пересечь границу незаконно", — говорится в сообщении. В Бресте задержали двух россиян, которые попытались незаконно пройти белорусско-польскую границу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Государственный пограничный комитет Белоруссии

В настоящее время мужчины помещены в изолятор временного содержания. За нарушение пограничного режима им может грозить депортация с запретом в течение следующих пяти лет въезжать на территорию Белоруссии.