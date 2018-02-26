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Россияне хотели проникнуть в Польшу после 16 попыток въезда
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Россияне попытались незаконно проникнуть в Польшу после 16 неудачных попыток въезда 

Газета.Ru 26 февраля 2018
Фото: Reuters
В Бресте задержали двух россиян, которые попытались незаконно пройти белорусско-польскую границу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Государственный пограничный комитет Белоруссии.
"В ходе первичного разбирательства установлено, что россияне в течение февраля этого года 16 раз неудачно пытались легально выехать в Польшу. После последней безуспешной попытки приняли решение пересечь границу незаконно", — говорится в сообщении.
В настоящее время мужчины помещены в изолятор временного содержания. За нарушение пограничного режима им может грозить депортация с запретом в течение следующих пяти лет въезжать на территорию Белоруссии.
Ранее российская таможня опровергла информацию о скоплении грузовиков на границе с Украиной.
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