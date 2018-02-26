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В Германии прекратили расследование в отношении Цукерберга
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В Германии прокуратура прекратила расследование в отношении Цукерберга 

РИА Новости 26 февраля 2018
Фото: AFP 2018 / Kimihiro Hoshino
Прокуратура Мюнхена прекратила расследование в отношении основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга и еще девяти ведущих менеджеров компании, пишет газета Zeit.
В 2016 году прокуратура Мюнхена начала расследование в отношении Цукерберга и других менеджеров компании по подозрению в пособничестве разжиганию межнациональной вражды. Дело было начато по инициативе адвоката из Вюрцбурга, который обвиняет руководство концерна в том, что оно потворствует распространению призывов к убийствам в соцсети, а также угрозам насилия и высказываниям, отрицающим холокост. Адвокат представил в прокуратуру список ситуаций, которые показывают, что компания не удаляет из сети сообщения, нарушающие законодательство.
Как заявили в прокуратуре, следователи удостоверились в том, что действия десяти фигурантов не носили противоправного характера, и приняли решение закрыть дело.
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