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В Салониках подожгли автомобиль албанского генконсульства
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В Салониках подожгли автомобиль албанского генконсульства 

РИА Новости 26 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Неизвестные установили зажигательный механизм в автомобиле генерального консульства Албании в Салониках, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Машина, припаркованная на улице Псара в районе Тумба, загорелась в 2.30 утра. Огонь потушила пожарная бригада. Бронированный автомобиль поврежден, сообщает агентство.
Дело расследуется службой безопасности.
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