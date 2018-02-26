В Салониках подожгли автомобиль албанского генконсульства 

Неизвестные установили зажигательный механизм в автомобиле генерального консульства Албании в Салониках, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Машина, припаркованная на улице Псара в районе Тумба, загорелась в 2.30 утра. Огонь потушила пожарная бригада. Бронированный автомобиль поврежден, сообщает агентство.
Дело расследуется службой безопасности.
Εμπρηστικός μηχανισμός σε αυτοκίνητο του αλβανικού προξενείου στην Τούμπα https://t.co/Cqu6CAIjYb @thess_news #thessnews #thessaloniki— Thessnews (@thess_news) 26 февраля 2018 г.