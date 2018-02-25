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В Париже приветствуют принятие резолюции по Сирии
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В Париже приветствуют единогласное принятие СБ ООН резолюции по Сирии 

ТАСС 25 февраля 2018
Фото: Reuters
Франция приветствует единогласное принятие Советом Безопасности ООН резолюции по перемирию в Сирии. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам состоявшегося в воскресенье телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным.
"Они [Макрон и Меркель] приветствовали единодушное принятие Советом Безопасности ООН резолюции, требующей 30-дневного прекращения боевых действий в Сирии для оказания гуманитарной помощи и эвакуации раненых и больных, которые в этом нуждаются", — отмечается в заявлении Елисейского дворца, поступившем в распоряжение ТАСС.
В нем подчеркивается, что "это первый этап, который отвечает на чрезвычайную гуманитарную ситуацию, в особенности в Восточной Гуте". В коммюнике администрации президента Франции отмечается, что "все кто имеет влияние в регионе, должны содействовать выполнению этого соглашения, в частности страны астанинского формата — Россия, Иран и Турция".
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