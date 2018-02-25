Чехия собралась заменить Ми-24 натовскими вертолетами

«Решение о способе закупки данных вертолетов будет принято в течение месяца, генштаб по моей просьбе конкретизировал свои требования к авиамашинам», — передает ее слова РИА «Новости». Чешская армия намерена закупить в США или Италии 12 многоцелевых боевых вертолетов вместо советских Ми-24, которые стоят на вооружении этой страны с 1980-х годов, сообщила глава минобороны Чехии Карла Шлехтова.

Она отметила, что на вертолеты Чехия собирается потратить около 500-750 млн долларов.

Предполагается, что будут закупаться вертолеты UH-1Y от американской компании Bell или AgustaWestland AW139M итальянской фирмы Leonardo.

Также минобороны намерено закупить и все необходимое оборудование и вооружения для вертолетов.