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Чехия собралась заменить Ми-24 натовскими вертолетами
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Чехия собралась заменить Ми-24 натовскими вертолетами 

Деловая газета «Взгляд» 25 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Чешская армия намерена закупить в США или Италии 12 многоцелевых боевых вертолетов вместо советских Ми-24, которые стоят на вооружении этой страны с 1980-х годов, сообщила глава минобороны Чехии Карла Шлехтова.
«Решение о способе закупки данных вертолетов будет принято в течение месяца, генштаб по моей просьбе конкретизировал свои требования к авиамашинам», — передает ее слова РИА «Новости».
Она отметила, что на вертолеты Чехия собирается потратить около 500-750 млн долларов.
Предполагается, что будут закупаться вертолеты UH-1Y от американской компании Bell или AgustaWestland AW139M итальянской фирмы Leonardo.
Также минобороны намерено закупить и все необходимое оборудование и вооружения для вертолетов.
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