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В Праге прошел антикоммунистический митинг
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В Праге прошел антикоммунистический митинг 

РИА Новости 25 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Митинг с участием около 500 человек состоялся на Вацлавской площади в центре Праги в связи с 70-й годовщиной прихода компартии к власти в Чехословакии, его участники также протестовали против сотрудничества кабинета премьера Андрея Бабиша с лидерами нынешней компартии.
"Этим митингом мы хотим напомнить общественности и некоторым забывчивым политикам, что ровно 70 лет назад к власти в нашей стране пришли коммунисты, которые затем подавили все демократические институты, отправили на эшафот и в рудники множество ни в чем невинных людей", — заявил один из организаторов мероприятия Радомил Бабек. Сетевые ТВ ведут репортаж с митинга.
Среди собравшихся на Вацлавской площади — представители Конфедерации политических заключенных, члены руководства ряда политических партий, предприниматели и студенты. Некоторые из них пришли на митинг в униформах сотрудников коммунистической госбезопасности (ГБ) и "народной милиции", которая представляла собой вооруженные отряды рабочих.
Многие выступающие выразили протест против сотрудничества премьера Андрея Бабиша с лидерами нынешней компартии. Предполагается, что ее представители не войдут в состав формируемого правительства, но поддержат его при голосовании в парламенте.
Митингующие также напомнили о сотрудничестве Бабиша в годы социализма с органами госбезопасности, о чем свидетельствуют документы в архивах Братиславы, где ранее проживал нынешний чешский премьер.
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