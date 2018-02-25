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Германия и Франция готовы сотрудничать с Россией
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Германия и Франция заявили о готовности сотрудничать с Россией по ситуации в Сирии 

RT на русском 25 февраля 2018
Фото: Reuters
Германия и Франция заявили о готовности совместно с Россией добиться прекращения огня в сирийской Восточной Гуте, говорится в заявлении правительства ФРГ.
«Они (президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. — RT) дали понять, что прекращение огня является основой для продвижения усилий по поиску политического решения в рамках возглавляемого ООН процесса в Женеве. Германия и Франция по-прежнему готовы сотрудничать с Россией и другими международными партнёрами ради этой цели», — сообщает пресс-служба немецкого правительства.
Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, в ходе которого они обсудили обстановку в Сирии в контексте развития ситуации в Восточной Гуте.
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