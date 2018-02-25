Меркель и Макрон призвали к давлению на Асада

Канцлер Германии Ангела Меркель, а также французский президент Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвали Москву к давлению на Башара Асада ради выполнения резолюции СБ ООН по перемирию в Сирии. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер Меркель и президент Макрон подчеркнули, что сейчас решающим является быстрое и полноценное соблюдение резолюции. Они призвали Россию в этой связи оказывать максимальное давление на сирийский режим, чтобы было достигнуто незамедлительное прекращение авиаударов и боевых действий", — говорится в сообщении Зайберта.
В свою очередь Россия рассчитывает, что зарубежные покровители антиправительственных сил в Сирии обеспечат соблюдение ими прекращения огня. Об этом заявили в воскресенье в МИД РФ в связи с принятием 24 февраля СБ ООН резолюции 2401 по перемирию в Сирии.
"Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований наконец выполнят свою часть "домашнего задания" и обеспечат прекращение своими подопечными боевой активности в интересах скорейшего и безопасного прохождения гуманитарных конвоев, — отметили в министерстве. — Будем за этим внимательно следить".