Times: правительство Великобритании может уйти в отставку из-за раскола в вопросе Brexit

При этом министр по делам Северной Ирландии Карен Брэдли призвал Мэй не полагаться на голоса 10 депутатов североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП), поддерживающей в парламенте правительство меньшинства тори. Британский кабмин также обсудил перспективу возможного участия в голосовании шести депутатов из республиканской партии "Шинн фейн", которые традиционно игнорируют работу Палаты общин, но потенциально могли бы прийти туда и подорвать позиции консерваторов.

Тереза Мэй ранее заявила, что Великобритания в результате Brexit покинет единый европейский рынок и таможенный союз ЕС. Данную позицию не разделяют некоторые депутаты Консервативной партии, которые угрожают сорвать эти планы.