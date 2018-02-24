Норвегия вложится в «хранилище Судного дня»

Норвегия планирует потратить 100 миллионов норвежских крон (13 миллионов долларов) на модернизацию построенного 10 лет назад семенохранилища на архипелаге Шпицберген, чтобы защитить продовольственные запасы в мире, говорится в заявлении правительства в пятницу, сообщает New York Post

Всемирное хранилище семян предназначено для безопасного хранения образцов семян основных сельскохозяйственных культур посредством глубокого замораживания для того, чтобы сохранить его на случай бедствий, начиная от ядерной войны и заканчивая глобальным потеплением. Оно содержит около 900 000 проб семян.

Десять лет назад Норвегия заявила, что строительство объекта обошлось в 9 миллионов долларов. Реконструкция предполагает «строительство нового, специально построенного туннеля для доступа в помещение, а также сервисного здания для размещения аварийных мощностей и холодильных установок и другого электрооборудования», — говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства

Из-за неожиданной оттепели в конце 2016 года, когда подтаяла вечная мерзлота, вода попала в туннель хранилища. В 2015 году исследователи впервые воспользовались фондами хранилища после того, как в Сирии было повреждено хранилище семян вблизи города Алеппо. Семена были выращены и повторно депонированы в хранилище на архипелаге Шпицберген в прошлом году.