Ещё
В нападении на посольство США подозревают экс-военного
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: В нападении на посольство США в Черногории подозревают бывшего югославского военного 

RT на русском 22 февраля 2018
Фото: Reuters
Полицейские подозревают, что гранату во двор посольства США в Подгорице бросил 43-летний Далибор Яукович, бывший югославский военный. Об этом сообщает Vijesti. Сообщается, что Яукович родился в Кралево, а жил в Подгорице.
Согласно его профилю в соцсетях, он был награждён Югославией медалью в 1999 году. Отмечается, что его наградили за «выдающуюся приверженность исполнению обязанностей и выполнение задач в области обороны и безопасности страны».
По словам заместителя госсекретаря США Стива Гольдштейна, сотрудники службы безопасности посольства не обнаружили других взрывных устройств на территории дипмиссии. Также сообщается, что здание посольства не было повреждено.
Мотив нападавшего пока неизвестен.
Ранее сообщалось, что неизвестный бросил гранаты в сторону здания американского посольства в Подгорице, после чего совершил самоубийство.
RT на русском: последние новости
В Испании захоронили эксгумированные останки Сальвадора Дали Россия потребовала от Британии доступ ко всем материалам по делу об отравлении Скрипаля Немецкий политик рассказал, что посла Украины в Берлине призвали не вмешиваться в дела Германии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму208
Мясорубка в Гудаури34
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России215
Третья мировая война наступила для Климкина104
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение