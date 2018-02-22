В нападении на посольство США подозревают экс-военного

СМИ: В нападении на посольство США в Черногории подозревают бывшего югославского военного

Полицейские подозревают, что гранату во двор посольства США в Подгорице бросил 43-летний Далибор Яукович, бывший югославский военный. Об этом сообщает Vijesti. Сообщается, что Яукович родился в Кралево , а жил в Подгорице

Согласно его профилю в соцсетях, он был награждён Югославией медалью в 1999 году. Отмечается, что его наградили за «выдающуюся приверженность исполнению обязанностей и выполнение задач в области обороны и безопасности страны».

По словам заместителя госсекретаря США Стива Гольдштейна, сотрудники службы безопасности посольства не обнаружили других взрывных устройств на территории дипмиссии. Также сообщается, что здание посольства не было повреждено.

Мотив нападавшего пока неизвестен.

Ранее сообщалось, что неизвестный бросил гранаты в сторону здания американского посольства в Подгорице, после чего совершил самоубийство.