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Берлускони журналистке: «Не жми руку так сильно!»
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Берлускони журналистке: «Не жми руку так сильно! Замуж не возьмут» 

Мир24 21 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони снова нашел повод для шуток. В конце интервью BBC, которое он дал накануне, 81-летний политик на прощанье дал жизненный совет молодой журналистке Софии Беттизе. Видеоролик опубликован на сайте газеты La Reppublica.
«Не жми руку так сильно! Иначе про тебя скажут «эта уж точно меня побьет», и никто замуж тебя не возьмет», — сказал он девушке.
Между тем сотрудница телерадиокомпании не расстерялась, возразив: «Я думала, что решительное рукопожатие лучше. Сколько у меня было интервью, и все они завершались подобным образом».
Но Берлускони этот ответ, видимо, не устроил.
«Ты замужем? Нет? Видишь, теперь будешь знать. Значит, это была самая важная встреча в твоей жизни», — указал политик.
Стоит отметить, что большая часть интервью была посвящена ситуации, которая слоожилась на Апеннинах накануне парламентских выборов, которые пройдут 4 марта. Согласно последним социологичским опросам, право-центристская коалиция во главе с партией Берлускони «Вперед, Италия!» имеет неплохие шансы на победу.
Напомним, Берлускони неоднократно позволяет себе отпускать шутки, в том числе о любви и семейной жизни. Так, в 2017 году он признался, что в президенте США Дональде Трампе ему больше всего нравится его жена Меланья. А нового главу Франции Эммануэля Макрона Берлускони назвал «красивым парнем с красивой мамой, которая водит его под ручку». Тем самым итальянец намекнул на возраст Брижит Макрон.
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