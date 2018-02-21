Берлускони журналистке: «Не жми руку так сильно! Замуж не возьмут»

«Не жми руку так сильно! Иначе про тебя скажут «эта уж точно меня побьет», и никто замуж тебя не возьмет», — сказал он девушке. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони снова нашел повод для шуток. В конце интервью BBC, которое он дал накануне, 81-летний политик на прощанье дал жизненный совет молодой журналистке Софии Беттизе. Видеоролик опубликован на сайте газеты La Reppublica.

Между тем сотрудница телерадиокомпании не расстерялась, возразив: «Я думала, что решительное рукопожатие лучше. Сколько у меня было интервью, и все они завершались подобным образом».

«Ты замужем? Нет? Видишь, теперь будешь знать. Значит, это была самая важная встреча в твоей жизни», — указал политик. Но Берлускони этот ответ, видимо, не устроил.

Стоит отметить, что большая часть интервью была посвящена ситуации, которая слоожилась на Апеннинах накануне парламентских выборов, которые пройдут 4 марта. Согласно последним социологичским опросам, право-центристская коалиция во главе с партией Берлускони «Вперед, Италия!» имеет неплохие шансы на победу.