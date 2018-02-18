Российские дипломаты почтили память генерала Черняховского

Российские дипломаты в Польше почтили память генерала Черняховского

Российские дипломаты почтили память советского генерала Ивана Черняховского , погибшего при освобождении Польши во время Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости

Мероприятие состоялось в воскресенье на месте гибели Черняховского в польском городе Пененжно (бывший город Мельзак в Восточной Пруссии). До недавнего времени там находился памятник военачальнику, установленный в начале 1970-х годов. По приказу главы города Казимежа Кейдо бюст, прикрепленный к монументу, был демонтирован в сентябре 2015 года, что вызвало крайнее возмущение в России. Затем была разобрана и бетонная стела, к которой был прикреплен бюст.

Несмотря на отсутствие памятника, российские дипломаты, а также польские ветераны и общественные активисты каждый год приезжают на это место в день гибели Черняховского — 18 февраля.

В церемонии возложения венков на месте, где генерал получил смертельное ранение, а также на советском военном кладбище приняли участие посол России в Польше Сергей Андреев , военный атташе посольства России, генеральный консул РФ в Гданьске, а также польские ветераны. В памятных мероприятиях приняла участие и делегация из Калининграда во главе с руководством этого региона.

Также российские дипломаты возложат цветы на коммунальном кладбище Пененжно, где похоронены советские воины, и у памятного камня в честь Героя Советского Союза Петра Дернова.

Минувшей осенью в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии.

Все подпадающие под закон монументы должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи". За последние несколько лет в Польше уничтожили минимум 20 памятников советским солдатам.

Иван Данилович Черняховский — советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза. С 15 апреля 1944 года был командующим войсками Западного фронта, а с 24 апреля 1944 года — 3-го Белорусского фронта, участвовал в боях по освобождению Белоруссии. Был награжден орденом Ленина, двумя орденами Суворова I степени, четырьмя орденами Красного Знамени, а также орденами Кутузова и Хмельницкого I степени. Черняховский был тяжело ранен осколками артиллерийского снаряда на окраине города Мельзак в Восточной Пруссии 18 февраля 1945 года и в тот же день скончался.