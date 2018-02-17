Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль предостерег от попыток расколоть Евросоюз.
"Китай постоянно пытается проверить нас. Они пытаются использовать политику кнута и пряника, постоянно проверяют на прочность ЕС и НАТО. Понятно, что так ведут себя наши враги, от партнеров мы ожидаем, что они оказывают нам поддержку", — заявил Габриэль, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Никто не должен пытаться расколоть ЕС — ни Россия, ни Китай, ни США. ЕС является равным партнером, который сотрудничает с США, но не является их подданным", — добавил он.