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Германия не хочет отказываться от сделки с Ираном по атому
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Германия не хочет отказываться от сделки с Ираном по атому 

РИА Новости 17 февраля 2018
Фото: AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
Германия не хочет отказываться от совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, советует не делать этого и США, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
"Подписав договор с Ираном, мы многого достигли. Мы выступали единым фронтом, и советуем нашим американским друзьям не отказываться от этого общего плана действий, а идти совместно и всячески препятствовать расширению влияния Ирана в регионе", — заявил Габриэль, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.
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