В ЕС обеспокоены отношениями между Россией и США

Посол ЕС в России: нынешний период может стать опаснее холодной войны

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер рассказал о том, что отношения между ЕС и Россией находятся на самой низкой отметке с времен окончания «холодной войны». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По его словам, 2,5 года участие в переговорах по Донбассу в рамках «нормандского формата» показало, что между ЕС и Россией существует взаимное отсутствие доверия, а также разное понимание того, как страны дошли до такой стадии отношений.

"Отношения между Евросоюзом и Россией, как мне представляется, находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны", — сказал Эдерер.

Посол также подчеркнул, что есть некоторые признаки стабилизации ситуации, о чем свидетельствуют стремление обеих сторон поддерживать каналы коммуникации. При этом он отметил, что сегодня крупные державы не могут заключить новые договоренности и ставят под удар уже заключенные.

"У меня все это вызывает тревогу. Если мы не будем стараться минимизировать проистекающие из сложившейся ситуации угрозы, то нынешний период может стать более опасным, чем холодная война", — заявил Эдерер.