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Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности
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Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности 

RT на русском 14 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили выдали в Нидерландах удостоверение личности. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытии в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, что даёт право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут», — написал Саакашвили.
При этом он подчеркнул, что «как никогда решительно настроен вернуть своё украинское гражданство».
Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили прибыл в Нидерланды.
12 февраля политик был задержан в ресторане в Киеве.
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