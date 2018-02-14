Ещё
В Латвии отказались от сохранении «русского» образования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сейм Латвии отклонил инициативу о сохранении образования на двух языках 

РИА Новости 14 февраля 2018
Фото: Flickr / Saeima
Профильные комиссии сейма Латвии одобрили постепенный перевод всех школ на обучение на латышском языке и отклонили общественную инициативу в поддержку двуязычного образования, подписанную более чем 14 тысячами человек, передает корреспондент РИА Новости в среду.
Перевод всех школ на обучение на латышском языке одобрила комиссия по образованию, культуре и науке. Ранее этот законопроект утвердил кабмин Латвии.
Поправки в закон об образовании предполагают, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Проект устанавливает, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, а на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке. В средней же школе (10-12 классы) обучение будет вестись только на латышском языке.
В то же время комиссия сейма по мандатам, этике и заявлениям отклонила общественную инициативу в поддержку двуязычного образования. Петиция за сохранение в школах Латвии образования на русском и латышском языках была передана в сейм в середине января.
Двое из троих членов комиссии проголосовали против петиции, третий не принимал участие в заседании.
Депутаты объяснили свое решение, в частности, тем, что вопрос о языке обучения рассматривает другая комиссия — по образованию, а она одобрила законопроект о переводе школ на латышский язык обучения.
В Латвии проживает чуть менее 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.
РИА Новости: последние новости
Останки Сальвадора Дали вновь захоронили в испанском музее Россия ожидает от Лондона выдачи более 40 россиян Врачи рассказали о состоянии Скрипаля и его дочери после отравления
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму217
Мясорубка в Гудаури34
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России212
Третья мировая война наступила для Климкина112
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение