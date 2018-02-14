В Латвии отказались от сохранении «русского» образования

Сейм Латвии отклонил инициативу о сохранении образования на двух языках

Профильные комиссии сейма Латвии одобрили постепенный перевод всех школ на обучение на латышском языке и отклонили общественную инициативу в поддержку двуязычного образования, подписанную более чем 14 тысячами человек, передает корреспондент РИА Новости в среду.

Перевод всех школ на обучение на латышском языке одобрила комиссия по образованию, культуре и науке. Ранее этот законопроект утвердил кабмин Латвии.

Поправки в закон об образовании предполагают, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Проект устанавливает, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, а на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке. В средней же школе (10-12 классы) обучение будет вестись только на латышском языке.

В то же время комиссия сейма по мандатам, этике и заявлениям отклонила общественную инициативу в поддержку двуязычного образования. Петиция за сохранение в школах Латвии образования на русском и латышском языках была передана в сейм в середине января.

Двое из троих членов комиссии проголосовали против петиции, третий не принимал участие в заседании.

Депутаты объяснили свое решение, в частности, тем, что вопрос о языке обучения рассматривает другая комиссия — по образованию, а она одобрила законопроект о переводе школ на латышский язык обучения.

В Латвии проживает чуть менее 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.