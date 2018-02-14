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В Греции ждут реакции НАТО на турецкие провокации
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В Греции ждут реакции НАТО на турецкие провокации в Эгейском море 

РИА Новости 14 февраля 2018
Фото: Фото : предоставлено пресс-службой Министерства национальной обороны Греци
Министр национальной обороны Греции Панос Камменос на совете министров обороны стран НАТО в Брюсселе представил аудиовизуальные доказательства провокации Турции в Эгейском море и ждет реакции союзников, сообщила пресс-служба греческого военного ведомства.
По информации греческой береговой охраны, в понедельник в 23.40 (00.40 вторника мск) в греческих территориальных водах восточнее Имиа турецкий патрульный катер совершал опасные маневры в нарушение международных правил предупреждения столкновений судов, и столкнулся с кораблем греческой береговой охраны, который патрулировал в этом районе.
"На встрече министров обороны стран НАТО я имел возможность информировать генерального секретаря НАТО, а также министров обороны союзных стран о поведении Турции в районе Имиа в последнее время, о провокационном поведении Турции, которая переходит пределы терпимости, поведение, которое касается не только страны-члена Европейского союза и НАТО. Это поведение против самого Европейского союза", — цитирует пресс-служба заявление министра.
По его словам, военный совет был проинформирован, что Турция, помимо нарушения национальных территориальных вод, нарушает европейские территориальные воды, ставит по сомнение европейскую территорию.
"У меня была возможность показать аудиовизуальный материал, который, вне всякого сомнения, опровергает все турецкие утверждения. Я жду реакции союзников", — сказал Камменос.
Инцидент возле Имиа стал самым серьезным за последнее время. До этого официальные Афины говорили об улучшении отношений с Турцией.
Во вторник вечером по просьбе турецкой стороны состоялся телефонный разговор премьер-министров Греции Алексиса Ципраса и Турции Бинали Йылдырыма. Обе стороны обвиняют друг друга в росте напряженности.
В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (Кардак) в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США.
В последние дни кризиса, 31 января 1996 года, в районе конфликта разбился вертолет ВМС Греции, погибли три греческих офицера. Причиной аварии назвали технические проблемы.
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