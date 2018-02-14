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Главу Еврокомиссии предложили избрать всеобщим голосованием
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Юнкер предложил избирать главу Еврокомиссии всеобщим голосованием 

РИА Новости 14 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду высказался за переход к избранию главы исполнительной власти Евросоюза путем всеобщего голосования.
"Председатель Еврокомиссии или же председатель Совета мог бы избираться всеобщим голосованием. Но до окончания моего мандата это невыполнимо", — заявил Юнкер, назвав долгосрочной перспективой изменение институционной системы ЕС.
Сейчас председателя Еврокомиссии избирают главы государств и правительств стран-членов ЕС, а затем его утверждает Европарламент.
Глава исполнительной коллегии ЕС ранее выступил за слияние постов председателей Евросовета и Еврокомиссии, но исключил эту возможность во время его мандата и мандата нынешнего главы Евросовета Дональда Туска.
По мнению Юнкера, "европейский пейзаж был бы более читаемым и более понятным, если бы европейским кораблем управлял один капитан".
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