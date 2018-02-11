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В ФРГ выразили соболезнования после крушения Ан-148
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Правительство Германии выразило соболезнования после крушения Ан-148 

РИА Новости 11 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Правительство Германии выражает соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье, заявил официальный представитель немецкого кабинета Штеффен Зайберт.
"Потрясены ужасной новостью о крушении самолета недалеко от Москвы. Мы скорбим о жертвах катастрофы вместе с жителями России, соболезнуем родным и близким (погибших)", — заявил Зайберт в Twitter.
Связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.
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