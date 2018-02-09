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Порошенко решил пожаловаться в НАТО на Венгрию
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Порошенко пожалуется генсеку НАТО на Венгрию 

Lenta.ru 9 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом поднимет вопрос о блокировании Венгрией проведения заседаний комиссии Украина — НАТО. Об этом «Украинским новостям» рассказал посол Украины при НАТО Вадим Пристайко.
«Это не первый раз, когда Венгрия блокирует проведение заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров. И Венгрия взяла это на вооружение и заявила официально, что она будет блокировать все мероприятия, которые проводятся уровнем выше, чем уровень послов — то есть, мой уровень. В этот раз жертвой стало заседание на уровне министров обороны, что, по нашему мнению, является абсолютно неприемлемым, учитывая, что в последний раз министры в таком формате встречались с нашим министром в 2016 году», — сообщил он.
По его словам, действиями Будапешта оказались недовольны несколько членов НАТО. «Мне известно, что 11 послов стран-членов НАТО направили письмо в адрес своего венгерского коллеги, в котором говорилось, что НАТО не является "сценой для разыгрывания такой драмы". Для этого существует — и мы использовали этот механизм — Венецианская комиссия, которая предоставила свои рекомендации, которые Украина обязалась выполнить. Мы верили, что венгерская сторона понимает, что это единственный авторитетный орган, к мнению которого прислушиваются», — сказал Пристайко.
6 февраля Будапешт заявил о необходимости направить миссию ОБСЕ в Закарпатскую область Украины после нападения на штаб-квартиру «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде, поджог которого произошел двумя днями ранее. Неизвестные бросили в окно коктейль Молотова, но пожара удалось избежать. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко указал в своем Twitter, что «непосредственное отношение» к нападению имеет Россия.
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