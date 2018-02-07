Нет, нет, нет и еще раз да: Макрон развеял ожидания националистов

Президент Франции Эммануэль Макрон , выступая в среду в корсиканском городе Бастия, высказался против предоставления жителям Корсики особого статуса, отказался от пересмотра системы налогообложения и отмел предложения по признанию корсиканского языка официальным.

Тем самым глава государства продемонстрировал свое отношение к требованиям, которые выдвигают Парижу заручившиеся на местных выборах поддержкой большинства избирателей депутаты-националисты.

Макрон во вторник впервые прибыл на Корсику с момента своего избрания на пост президента. Трансляцию выступления французского лидера вел телеканал BFMTV. Его речь была очень ожидаемой, но, вероятно, ее содержание не стало большим сюрпризом для корсиканского руководства: накануне вечером президент уже встречался с представителями местных властей.

На встречу с Макроном во вторник прибыл лидер националистической партии "За Корсику", председатель исполнительного совета острова Жиль Симеони и спикер Ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламони. После этой встречи корсиканцы заявили, что президент "закрывает двери для диалога". Свое несогласие с предложениями Парижа националисты ярко выразили в среду, бойкотировав обед с главой государства. Трапеза должна была состояться в префектуре Бастии, но депутаты на нее не пришли. Требования островитян

В декабре 2017 года националистическая коалиция "За Корсику" (Pe a Corsica) одержала решительную победу во втором туре региональных выборов.

Избранным депутатам казалось, что результаты голосования откроют дорогу "реальному диалогу" между властями Корсики и центральным французским правительством.

Таламони и его соратники борются за автономию Корсики от Франции. В числе наиболее приоритетных вопросов корсиканских лидеров: получение законодательных полномочий в экономической и социальной областях, признание корсиканского языка официальным, амнистия для борцов за независимость — членов Фронта национального освобождения Корсики (FNLC), некоторые из которых находятся в розыске или за решеткой.

(Не) ожидаемый ответ При этом сам Таламони в беседе с корреспондентом РИА Новости заявлял, что речь идет не о полной независимости острова, а о "полноценном и полностью законном статусе автономии".

Значительную часть своей долгой речи в среду Макрон посвятил ожиданиям властей Корсики, подробно останавливаясь на каждом.

Введение особого статуса резидента является давней мечтой корсиканцев. Во многом ее причиной стала привлекательность региона — недвижимость скупают приезжие, в результате чего цена на квадратные метры делается неподъемной для местных жителей.

Французский лидер считает, что введение статуса не станет хорошим ответом на ситуацию с недвижимостью. "Это не позволит уравновесить рынок жилья, не решит проблемы со строительством. Зато этот статус будет противоречить нашей конституции и европейским правовым нормам", — сказал Макрон.

"Билингвизм — это не значит официальный язык. … Законная защита корсиканского языка не должна привести к междусобойчику, который выльется в закрытие рынка труда", — заявил он. В том, что касается признания корсиканского языка официальным на острове, президент продемонстрировал известную жесткость, отметив, что "официальный язык один, и это французский".

Макрон добавил, что не допустит, чтобы некоторые рабочие места предоставлялись исключительно носителям языка.

По его мнению, билингвизм служит признанием разнообразия, но не должен выступать как еще одна граница внутри республики.

Говоря о пересмотре налоговой системы, к которому призывают власти Корсики, глава государства был прямолинеен.

"Надо мыслить здраво. Чем больше налогов будет передано Корсике, тем меньше дотаций она будет получать", — сказал он.

По словам Макрона, нельзя "одновременно желать налоговой автономии и просить о большей национальной солидарности в части дотаций". Французский лидер, известный своими броскими выражениями, и в вопросе налогов заметил, что "не знает таких волшебных финансовых миров, и волшебных республик — тоже".

"У вас уже долгие годы есть еще одно ожидание. Признание специфики Корсики в конституции страны, просьба о признании автономии острова… Я услышал это ожидание. … Я уважаю это требование … — требование законного признания Корсики, желание сильной привязки к республике и тексту конституции. И вот я объявляю вам — я положительно отношусь к тому, чтобы Корсика была записана в конституции. Необходимые действия будут предложены парламенту весной", — сказал Макрон. Но не на все ключевые требования националистов ответ был отрицательный. Например, еще одно "заветное желание" все-таки сбылось.

Четвертый по величине остров Средиземноморья — Корсика — за свою долгую историю много раз переходил из рук в руки. В 1755 году остров в очередной раз стал свободным, на нем была провозглашена Корсиканская республика. Но уже в 1768 году Корсика окончательно вошла в состав Франции.